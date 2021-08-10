Manisa'da sepet sepet kenevir
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Manisa'da sepet sepet kenevir

Manisa'da sepet sepet kenevir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile yapılan arazi kontrolünde özel sepetler içerisinde bakımları yapılmış 78 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile yapılan arazi kontrolünde özel sepetler içerisinde bakımları yapılmış 78 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinde, Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan drone ile arazi aramaları sonucu özel sepetler içerisinde ormanlık alanda bakımları yapılmış 78 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayın şüphelileri H.A. (44), K.B. (38) ve N.B. (34) isimli şahısların kan ve idrar örneklerinin alındığı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldıları öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da sepet sepet kenevir
Manisa'da sepet sepet kenevir
Manisa'da sepet sepet kenevir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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