Manisa'da sentetik uyuşturucularla yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
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Manisa'da sentetik uyuşturucularla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'da sentetik uyuşturucularla yakalanan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 116 adet sentetik uyuşturucu olan captagon hap ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 116 adet sentetik uyuşturucu olan captagon hap ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 116 adet Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 10 Ocak tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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