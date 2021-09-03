Manisa'da sendikalardan öğretmenin darbedilmesine tepki
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Manisa'da sendikalardan öğretmenin darbedilmesine tepki

Manisa'da sendikalardan öğretmenin darbedilmesine tepki
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da sendika temsilcileri, bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Manisa'da sendika temsilcileri, bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası önünde bir araya gelen Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş sendikaları temsilcileri, Şehzadeler ilçesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Sabahattin Ercan'ın bir öğrenci velisi tarafından darbedilmesini protesto etti.

Ortak basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, başta doktor, polis ve öğretmen olmak üzere kamu görevlilerine karşı artan şiddetin bir anca önce bitmesini temenni etti.

Eğitim çalışanları olarak bir daha bu tür olaylarla karşı karşıya kalmak istemediklerini dile getiren Atalay, "İlgilileri ve yetkilileri bir kez daha uyarmakta yarar var. Canı sıkılan veli geliyor okula öğretmenleri, orada çalışanları tartaklayabiliyor, darbedebiliyor. Artık bunlara bir dur denilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının korunması için güçlü yasalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Atalay, bu tür eylemleri yapanların en ağır cezalarla cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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