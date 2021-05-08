MANİSA'DA SEMT PAZARLARINA AKIN
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MANİSA'DA SEMT PAZARLARINA AKIN

MANİSA'DA SEMT PAZARLARINA AKIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da, yayınlanan genelge sonrası bugün açılan semt pazarları girişinde yoğunluk oluştu.

MANİSA'da, yayınlanan genelge sonrası bugün açılan semt pazarları girişinde yoğunluk oluştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan tam kapanma kararlarıyla açılmasına izin verilmeyen semt pazarları, İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar yerleri' genelgesiyle, 8 ve 15 Mayıs'ta, 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına karar verildi. Genelge kapsamında Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 5 farklı noktada semt pazarları kuruldu. Tezgahlarda sadece yaş meyve, sebze ve fide satışlarına izin verildi. Vatandaşlar yaklaşık 1 hafta sonra ilk kez kurulan pazarlara akın etti. Yoğunluğun oluştuğu pazarlara girişler, polis kontrolünde tek tek sağlandı. Pazar önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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