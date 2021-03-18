Şehitler Alanı ve Çanakkale Şehitleri ve Jandarma Hatıra Ormanı oluşturuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan Çanakkale Şehitleri ve Jandarma Hatıra Ormanı ile Türkiye haritası motifli 'Şehitler Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan Çanakkale Şehitleri ve Jandarma Hatıra Ormanı ile Türkiye haritası motifli 'Şehitler Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası önünde yer alan yeşil alana yapılan Türkiye haritası motifli Şehitler Alanı'nın açılışı için tören düzenlendi.

Motifin çevresine yeni dikilen 68 ağaca Turgutlulu şehitlerin ve gazilerin künyesi asıldı.

Turgutlu'nun kırsal mahallelerinden Osmancık'ta ise Çanakkale Şehitleri ve Jandarma Hatıra Ormanı için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Osmancık Mahallesinde 251 ıhlamur ağacı fidanı protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar tarafından dikildi.

Düzenlenen etkinliklere Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdüsselam Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen