Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anısına yaptırılan anıt açıldı

MANİSA (DHA) - MANİSA'da, ismi 'Sarıkamış Şehitleri Parkı' olarak değiştirilen parkta, Sarıkamış Harekatı'nda, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan aralarında Manisalı 224 askerin de bulunduğu askerler anısına yaptırılan 'Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nın açılışı törenle yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusmere ilçesindeki adı Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirilen Büyük Laleli Parkı'nda yaptırılan Sarıkamış Şehitleri Anıtı, dualarla açıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi Sarıkamış'ı hatırlatan gösteri sundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir, anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından önce dua, ardından kurdele kesimi yapıldı. Başkan Ergün ve beraberindeki protokol üyeleri 224 Manisalı şehidin isminin yazılı olduğu Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.