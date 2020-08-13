Manisa'da şaraplık üzüm alımları başladı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni sezon şaraplık üzüm alımlarına başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni sezon şaraplık üzüm alımlarına başlandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere açıklamasında üzümün kilosunun 1,50 liraya mal olduğunu ancak şaraplık üzümlerin 1 liradan alınmaya başladığını belirtti.

Fiyatların üreticiyi memnun etmediğini kaydeden Ülgen, ilçede dolu, yağmur ve fırtınadan zarar gören üzüm bağlarında verim kaybı yaşandığını da ifade etti.

Kaynak: AA