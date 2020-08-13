Manisa'da şaraplık üzüm alımları başladı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni sezon şaraplık üzüm alımlarına başlandı.
13.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:34
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni sezon şaraplık üzüm alımlarına başlandı.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere açıklamasında üzümün kilosunun 1,50 liraya mal olduğunu ancak şaraplık üzümlerin 1 liradan alınmaya başladığını belirtti.
Fiyatların üreticiyi memnun etmediğini kaydeden Ülgen, ilçede dolu, yağmur ve fırtınadan zarar gören üzüm bağlarında verim kaybı yaşandığını da ifade etti.
Kaynak: AA