Manisa'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.
Adiloba Mahallesi yakınlarında F.A. (45) yönetimindeki 45 UA 6138 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü F.A, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram