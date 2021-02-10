Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alaşehir-Salihli kara yolundaki Yeniköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında, D.B.K. yönetimindeki 01 AEC 060 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü D.B.K. (22) ile araçta yolcu olarak bulununan C.E.D. (22) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım