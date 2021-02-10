Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

10.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:57

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alaşehir-Salihli kara yolundaki Yeniköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında, D.B.K. yönetimindeki 01 AEC 060 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü D.B.K. (22) ile araçta yolcu olarak bulununan C.E.D. (22) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Mustafa Şentop Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:57:48. #1.14#
title