Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.A'nın kullandığı 45 F 0395 plakalı otomobil, Gördes-Akhisar yolundaki Naldöken mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.A. ile araçtaki İ.Ö, N.Ö, S.Ö, K.Ö. ile V.K.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan