Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

19.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:42
Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampolde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampolde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Sandal Mahallesi mevkisinde, Mahmut Şevik'in kullandığı 35 EDK 44 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü Şevik ile araçtaki Sevda Şevik, Eren Şevik, Sevda Şevik ve Enes Şevik yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Sevda Şevik'in hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:45:29. #1.14#
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