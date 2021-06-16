Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sargaç Mahallesinde 45 AEK 656 plakalı U.S.(19) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü U.S. ve yolcu E.A (18) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Boris Johnson Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Hadise Emel Sayın Tamer Levent Burak Yamantürk
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 09:17:15. #1.13#

title