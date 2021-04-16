Şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Abdullah A'nın kullandığı 45 HC 1057 plakalı minibüs, Sakallı Yolu'ndan kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçtaki yolcular Muhyiddin D. ve Hasan A. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram