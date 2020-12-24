Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
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Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

24.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:30
Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşık 150 metrelik şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşık 150 metrelik şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Encekler Mahallesi'nde Serdar Sapmaz (43) yönetimindeki 45 ABR 269 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak 150 metrelik şarampole devrildi.

Serdar Sapmaz ile yolcular İbrahim Kuzu (31) ve Süleyman Kemal Özcan (14) kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:31:28. #1.15#
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