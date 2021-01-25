Manisa'da şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu
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Manisa'da şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu

25.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:34
Manisa'da şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Sevil Ö'nün kullandığı 45 ED 977 plakalı cip, Uncubozköy Mahallesi yakınlarındaki orman yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Devrilen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Sevil Ö. ile yanındaki A.B, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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