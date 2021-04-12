Manisa'da şampiyonluk coşkusu
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Manisa'da şampiyonluk coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa'da şampiyonluk coşkusu

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala namağlup şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü, Uşakspor deplasmanı dönüşü kentte büyük bir coşkuyla karşılandı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala namağlup şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü, Uşakspor deplasmanı dönüşü kentte büyük bir coşkuyla karşılandı. Dün akşam saatlerinde Manisa'ya ulaşan takımı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı karşıladı. Kurmaylar; Sportif Direktör Taner Savut, Teknik Direktör Serkan Özbalta, teknik heyet, futbolcular ve personeli kutlayarak şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e yükselen takıma başarılar dileyen Başkan Ergün, "Rabbime çok şükür, emeklerimizi boşa çıkarmadı. Amatörden aldığımız kulüp, Süper Amatör, BAL, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve şimdi de 1'inci Lig'i arka arkaya gördü. İki senedir ucundan döndüğümüz, geçen sene de finalde kaybettiğimiz lig maratonunda gecikmeli de olsa bu sene bize bu güzelliği yaşatan başkan, yöneticiler, geçmişte görev alan bütün arkadaşlar, teknik kadrolar, hocalar, sportif direktörler hepsine teşekkür ediyorum. Bu sene ayağımızı sağlam bastık, sağlam yürüdük. Hem teknik kadronun hem de futbolcuların yanında yer aldık. Tertemiz, şeffaf, hesap verebilir bir kulüp olarak Manisa FK artık önünü açtı. Bu şampiyonlukta emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü'nü şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Serkan Özbalta büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Geçen sezon yaşanan travmayı atlatıp hak ettikleri yere geldiklerini belirten Özbalta, "Futbolcularım bu sezon şampiyonluğu çok istedi. Hepimiz bu mutluluğu hak ettik. Geçen sezon Play-Off finalinde penaltılarla elendik. Bu bizi çok üzmüştü. Ancak pes etmedik. Bu camia çok daha yukarılara, iyi yerlere gelecektir. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Çok istedik ve başardık" yorumunu yaptı.

Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu
Manisa'da şampiyonluk coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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