Manisa'da salça fabrikasındaki yangın söndürüldü
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Manisa'da salça fabrikasındaki yangın söndürüldü

29.01.2021 02:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 02:30
Manisa'da salça fabrikasındaki yangın söndürüldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir salça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir salça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akselendi Mahallesi'nde faaliyet gösteren salça fabrikasının kazan dairesi bölümünde ahşap paletler ve kömürler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Depodaki ahşap ve kömürün etkisiyle alevler hızla büyüdü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri söndürdü.

Büyük oranda hasarın oluştuğu, üç traktör ile bir iş makinesi römorkunun kullanılamaz hale geldiği iş yerinde yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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