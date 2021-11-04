Manisa'da sahte kimlikle yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da sahte kimlikle yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da sahte kimlikle yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otobüste sahte kimlikle seyahat ederken yakalanan yolcunun üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otobüste sahte kimlikle seyahat ederken yakalanan yolcunun üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa Akhisar yolunda bulunan polis uygulama noktasındaki ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bulunan ve sahte kimlikle seyahat ettiği belirlenen A.T'nin (27) üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T'nin farklı suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

 Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title