Manisa'da sahte içki ve Kovid-19 denetimi

Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bar ve restoranlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sahte içki denetimi yaptı.

Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bar ve restoranlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sahte içki denetimi yaptı.

Denetimlerde işletmelerin aldıkları Kovid-19 tedbirleri ve hijyen durumuna bakıldı. Ayrıca alkollü içkilerin bandrolleri ve sahte olup olmadıkları da kontrol edildi.

İl Müdürü Metin Öztürk, denetimleri artarak devam ettireceklerini bildirdi.

Öztürk, vatandaşlardan, şüpheli durumları Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı'na (0501 174 0 174) bildirmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram