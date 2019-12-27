Manisa'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Manisa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekiplerince, Salihli, Akhisar, Gördes ve Alaşehir ilçelerinde eş zamanlı "Alkol" adlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 466 litre kaçak içki, 62 litre etil alkol, 354 alkol aroması, 409 cinsel içerikli ilaç ile 42 tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.