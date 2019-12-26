Manisa'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Kula ilçesinde 198 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kula ilçesinde 198 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kenger Mahallesi'nde kaçak içki ve satışı yapıldığı bilgisini alan ekipler, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli türlerde 198 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzeme ve satışa hazır şişelenmiş içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.T. (86), M.T. (46), C.A. (55) ve C.K'nin (68) işlemleri sürüyor.