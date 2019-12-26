Manisa'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
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Manisa'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Kula ilçesinde 198 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:28
Manisa'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

ilçesinde 198 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kenger Mahallesi'nde kaçak içki ve satışı yapıldığı bilgisini alan ekipler, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli türlerde 198 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzeme ve satışa hazır şişelenmiş içki ele geçirildi.


Gözaltına alınan C.T. (86), M.T. (46), C.A. (55) ve C.K'nin (68) işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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