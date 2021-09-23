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Manisa'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da sahte içki operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 şişe sahte içki ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 şişe sahte içki ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getiren, imalatını yapan ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında H.K.'nin (39) ikamet ve otoparkında yapılan aramada 29 adet kullanıma hazır sahte TAPDK bandrolü, 21 şişe sahte içki ile dolumda kullanıldığı değerlendirilen 180 adet çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi.

Şüpheli H.K. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

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