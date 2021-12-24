Manisa'da sağlık personeline proje hazırlama eğitimi verildi

MANİSA (AA) - Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, Manisa'daki sağlık personeline "Proje Hazırlama, Geliştirme ve Yürütme - Ulusal ve Uluslararası Fonlar" konulu eğitim verildi.

Manisa Şehir Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 4 günlük eğitimde ilde görev yapan sağlık personeline, ulusal ve uluslararası projeler hazırlama konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitim programında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, proje alanında nitelikli personelin yetişmesini önemsediklerini belirtti.

Eğitimin ardından Erkuş tarafından Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Azmi Ekmen'e plaket takdim edildi.

Program sonunda sertifikalarını alan katılımcılar, Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Servisinde yatan çocuk hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hediye takdim etti.