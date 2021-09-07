MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
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MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Çınar Özdemir, kendisine ilaç yazmadığını iddia eden M.Ü.'nün yumruklu saldırısına uğradı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Çınar Özdemir, kendisine ilaç yazmadığını iddia eden M.Ü.'nün yumruklu saldırısına uğradı. Doktor Özdemir'in odasında bulunan eşyalara da zarar veren M.Ü., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Turgutlu 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile sağlığı merkezine gelen Metin Ü., iddiaya göre doktor Çınar Özdemir'den daha önceden aldığı ve belirli süreler ile verilen ilacı yazmasını talep etti. M.Ü.'nün kullandığı ilaçları kontrol eden Özdemir, ilaç süresinin henüz dolmadığını, yazsa da alamayacağını söyledi. Bunun üzerine tepki gösteren M.Ü. ile doktor Özdemir arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında M.Ü., Özdemir'e yumrukla saldırdı. Özdemir başına iki darbe alırken, M.Ü. odada bulunan eşyaları da etrafe savurarak zarar verdi.

Saldırgan M.Ü., sağlık merkezinde çalışan diğer personelin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından da aile sağlığı merkezine polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.Ü., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. Özdemir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada bir güvenlik kamerası görüntüsünde doktor Özdemir'in polise yaşananları anlatırken diğer taraftan başına buz tedavisi uygulamaya çalıştığı görüldü.

MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI
MANİSA'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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