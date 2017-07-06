Manisa'da Sağlık Ocağı Yakınında Yangın

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir sağlık ocağı yakınında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Sağlık Ocağının hemen yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık ocağı yanındaki ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına erken müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Herhangi bir can ve mal kaybına neden olmayan ufak çaplı yangınla ilgili soğutma işlemlerini tamamlayan ekipler, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlattı. - MANİSA