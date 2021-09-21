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Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Manisa'nın Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde Tıbbi Teknolog olarak görev yapan Memik Bak (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SALİHLİ (İHA) - Manisa'nın Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde Tıbbi Teknolog olarak görev yapan Memik Bak (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 45 gün önce kansere yakalanan Bak, Salihli'deki ilk tedavisinin ardından İzmir Sağlık Birimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bak, yakalandığı, kansere yenik düşüp hayatını kaybetti. Bak'ın ani ölümü başta sağlık camiası ve yakınlarına yasa boğdu.

Görev yaptığı yerde tören yapıldı

Türk Sağlık Sen Salihli Temsilciliği ve Manisa Türk Sağlık Sen yönetim kurulu görevlerinde de bulunan Memik Bak için ilk tören yıllardır görev yaptığı Hasan Taşer Toplum Sağlığı Merkezi önünde düzenlendi. Yapılan dua ve helalliğin ardından Bak'ın tabutu, cenaze namazı kılınmak üzere Küçük İmam Camisi'ne görüldü. Bak, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

Memik Bak'ın cenaze namazına Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, mesai arkadaşları, sağlık çalışanları ve yakınları katıldı. - MANİSA

Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Manisa'da sağlık camiasını yasa boğan ölüm

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