Manisa'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi
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Manisa'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Manisa'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilediMANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış sonucu oluşan sel nedeniyle 2 metruk bina zarar görürken, 2 koyun öldü.

23.06.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:27

Manisa'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış sonucu oluşan sel nedeniyle 2 metruk bina zarar görürken, 2 koyun öldü.

Manisa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Büyükbelen Mahallesi'nde maddi zarara yol açtı. Dağlardan gelen sel suları yamaçta bulunan mahalleyi etkisi altına alırken evleri de su bastı. Sel baskını nedeniyle mahallede 2 koyun öldü, 2 metruk bina da yıkıldı. Mahallenin tamamını etkisi altına sel felaketi sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı Belediyesi ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu. Vatandaşlar çamur içerisinde kalan eşyalarını evlerinden çıkarırken, bazı evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Mahallede meydana gelen sel felaketi sonrasında yaraların sarılması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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