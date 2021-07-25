Manisa'da sağanak yağış etkili oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise çareyi saçak altlarına sığınmakta buldu.

Manisa'nın çekirdeksiz Sultaniye üzümüyle ünlü Alaşehir ilçesinde kısa süre etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında korunmaya çalışırken, bazı mahallelerde logarlar taştı, araçlar sular içinde kaldı. Alaşehir'de saat 21.30 sıralarında gök gürültüsü ve kısa süreli fırtına ile birlikte aniden bastıran yağmur şiddetini artırınca caddelerde yer yer su baskınları yaşandı. Genellikle şehir merkezinde etkili olan yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Menderes Mahallesi'ndeki Sarıkız Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar yolun karşısına geçmekte zorlandı. Bakkala alışveriş için giden baba ve kızı yağış ve su baskını nedeniyle yolun karşısına geçebilmek için hem yağmurun kesilmesini hem de suların çekilmesini bekledi. İstasyon Mahallesi Gümüş Pala Caddesi'nde logarların taşması sonucu caddeler adeta göle döndü. Araçlar suların içinde kalırken, fırtına nedeniyle çöp bidonları devrildi. Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri lokal olarak ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağıştan hafif su baskınları dışında ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı