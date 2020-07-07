Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman dolunun da etkili olduğu ilçede bazı araçlar zarar gördü, şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç da devrildi. İlçeye bağlı Kurudere, Fevzipaşa, Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç trafiği ve yayalara tamamen kapatıldı. Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı. Kaynak: AA