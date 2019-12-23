Manisa'da rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu
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Manisa'da rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu

Manisa'da kuvvetli rüzgar, Şehzadeler ilçesindeki bir binanın çatısını uçmasına neden oldu.

23.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:28
Manisa'da rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu

'da kuvvetli rüzgar, ilçesindeki bir binanın çatısını uçmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre sabaha karşı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki bir binanın çatısı, caddeye düştü. Park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, itfaiye ekiplerinin çatıyı kaldırmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: AA
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