Manisa'da rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu

23.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:28

Manisa'da kuvvetli rüzgar, Şehzadeler ilçesindeki bir binanın çatısını uçmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre sabaha karşı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki bir binanın çatısı, caddeye düştü. Park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, itfaiye ekiplerinin çatıyı kaldırmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: AA