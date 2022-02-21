Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Nuriye Mahallesi'ndeki bir restoranda S.K. (42) ile kasadaki görevli M.İ. (56) arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda S.K, bacağından vuruldu.

İhbar üzerine restorana jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı S.K, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

M.İ, olayda kullanılan silahla gözaltına alındı.

Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Haberler

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