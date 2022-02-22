Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

AA, Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde önceki gün bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde önceki gün bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Nuriye Mahallesi'ndeki restoranda çıkan silahlı kavganın ardından olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınan restoranın kasasında görevli M.İ'nin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralanan S.K'nin, Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Nuriye Mahallesi'ndeki restoranda 20 Şubat akşamı, S.K. (42) ile kasadaki görevli M.İ. (56) arasında tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda S.K, bacağından vurulmuştu. M.İ, olayda kullandığı silahla gözaltına alınmıştı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Haberler

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