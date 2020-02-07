07.02.2020 02:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 02:12

Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı adliyede (2)

İKİSİ DOKTOR 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden eczacı Ekin Koç (32), doktor Halit Boğum (58), doktor Şenay Bozlar (47) ve Bahri Fındıkçıoğlu (35) tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Y., Ö.D., N.V.Ö., H.F., S.C., K.Ş. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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