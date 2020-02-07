Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı adliyede (2)
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Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı adliyede (2)

İKİSİ DOKTOR 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden eczacı Ekin Koç (32), doktor Halit Boğum (58), doktor Şenay Bozlar (47) ve Bahri...

07.02.2020 01:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:59
Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı adliyede (2)

İKİSİ DOKTOR 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'nın ilçesi merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden eczacı (32), doktor Halit Boğum (58), doktor Şenay Bozlar (47) ve Bahri Fındıkçıoğlu (35) tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Y., Ö.D., N.V.Ö., H.F., S.C., K.Ş. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Kaynak: DHA
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