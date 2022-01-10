Manisa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Salihli- Gölmarmara yolunda Ahmet Özveren (46) yönetimindeki 45 DK 267 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücü Özveren yaşamını yitirdi. Otomobildeki yolcular İ.K. (44), F.K. (33) ve M.K. (46) yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi.
AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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