Manisa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Salihli- Gölmarmara yolunda Ahmet Özveren (46) yönetimindeki 45 DK 267 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Özveren yaşamını yitirdi. Otomobildeki yolcular İ.K. (44), F.K. (33) ve M.K. (46) yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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