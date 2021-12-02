Manisa'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 45 ZC 535 plakalı otomobil, Yenice Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada sürücü ve yanındaki Ş.A yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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