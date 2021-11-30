Manisa'da refüje çarpan çimento yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüje çarparak karşı şeride geçen çimento yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüje çarparak karşı şeride geçen çimento yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Selimiye mevkisinde S.İ. (52) yönetimindeki 35 HB 0105 plakalı çimento yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı.
Çarpmanın ardından karşı şeride geçen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan S.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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