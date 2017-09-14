Manisa'da "Rafadan Tayfa" Müzikali

Manisa'da, çocuklara "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali düzenlenecek.





Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadele çalışmaları kapsamında, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikal gösterimi yapılacağı bildirildi.



16 Eylül tarihinde Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 19.00'da yapılacak etkinlik öncesinde sağlıklı yaşam araçlarında "ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite" konularında bilgilendirici video gösterimleri yapılarak, broşür dağıtılacağı kaydedildi.