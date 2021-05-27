Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde pres makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde pres makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir fabrika da işçi olarak çalışan Halil Dönmezer (48) pres makinesine sıkıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan Dönmezer, sağlık ekiplerince önce Demirci Devlet Hastanesine sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Dönmezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu
Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 07:15:54. #1.15#

title