Pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde pres makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde pres makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir fabrika da işçi olarak çalışan Halil Dönmezer (48) pres makinesine sıkıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan Dönmezer, sağlık ekiplerince önce Demirci Devlet Hastanesine sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Dönmezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay