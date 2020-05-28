Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü
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Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü

Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü
28.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:17

Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur Kocabaş'a yolda pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A, pompalı tüfekle polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A, Manisa Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ailesi Kütahya'da bulunan Gülnur Kocabaş'ın yaklaşık 2 yıl önce ablasıyla Manisa'ya yerleştiği, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işe girdiği, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan ve bir süre aynı fabrikada çalışan Y.A. ile de burada tanıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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