Manisa'da pompalı tüfekle gelinini öldüren kişi intihar etti
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Manisa'da pompalı tüfekle gelinini öldüren kişi intihar etti

Manisa'da pompalı tüfekle gelinini öldüren kişi intihar etti
Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde pompalı tüfekle gelinini vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde pompalı tüfekle gelinini vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, eşi B.E'nin cezaevinde olması nedeniyle bir süredir eşinin ailesinin Cinosmanağa Mahallesi'ndeki evinde kalan Gülcan Elmacı ile kayınpederi Aytekin Elmacı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aytekin Elmacı, gelinini pompalı tüfekle vurdu, daha sonra ise aynı silahla intihar etti.

Tüfek sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde Aytekin Elmacı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe devlet hastanesine kaldırılan Gülcan Elmacı da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da pompalı tüfekle gelinini öldüren kişi intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın

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