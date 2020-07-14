Manisa'da pompalı tüfekle ateş edilen kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pompalı tüfekle ateş edilen kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pompalı tüfekle ateş edilen kişi yaralandı.

Tevfikiye Mahallesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi İbrahim Görçiz'e (29) pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalçasına isabet eden saçmalarla yaralanan Görçiz, Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA