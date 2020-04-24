Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı
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Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı

Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı Ceza evinden yeni çıkan adam ve ailesi katledildi Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında daha önceden mera yüzünden husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi ölürken, diğer aileden de 1 kişi yaralandı.

24.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:52
Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı

Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı

Ceza evinden yeni çıkan adam ve ailesi katledildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında daha önceden mera yüzünden husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi ölürken, diğer aileden de 1 kişi yaralandı. Olayda öldürülen 63 yaşındaki Hasan Mısırlı'nın ceza evinden yeni çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında Salihli'ye bağlı Eldelek Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir K. ve Galip K. isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı ve Halil Mısırlı isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda ceza evinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (63), Bekir K.'yu bıçakla yaraladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Galip K. isimli şahıs yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hasan Mısırlı'nın ceza evinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

Olay sonrasında; olayda hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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