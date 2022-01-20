Manisa'da polisten kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Akhisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırkağaç Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Otomobil kovalamaca sonucu Medar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yan yattı.

Otomobilde yapılan aramada 91 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.A. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.