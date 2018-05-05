Manisa'da Polise Bıçaklı Saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, rahatsızlanan meslektaşını hastaneye götüren polis memuru, kantinde görevli iki kişinin saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları K. B. (31) ve E. E, rahatsızlanan bir başka polis memurunu Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.

Sivil olarak görev yapan polis memuru K.B, rahatsızlanan polis memuruna Acil Servis ekiplerince müdahale edildiği sırada su almak için kantine gitti.

Bu sırada K.B. ile kantinde görevli S.S. (24) arasında tartışma çıktı. S.S, polis memuru olduğunu söylemesine rağmen K.B'ye bıçakla saldırdı.

K.B. silahıyla havaya ateş etti. Kantindeki diğer görevli İ.B. de (24) polis memuruna saldırıp silahını almaya çalıştı. Bu sırada silah bir kez daha ateş aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen takviye ekip, şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı.

Arbedede burnu kırılan polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.