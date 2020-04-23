Manisa'da polis ve jandarmadan, çocuklara Türk bayrağı Manisa'da polis ve jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sorumluluk bölgelerindeki çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Manisa'da polis ve jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sorumluluk bölgelerindeki çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilde, evlerinde kalan çocukları ve vatandaşları unutmayan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Polis ve jandarmanın Türk bayrağı hediyesi karşısında şaşıran Manisalılar, ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yapan ancak ailesi Manisa'da yaşayan polis ve jandarmaların çocuklarını ziyaret edip, bayramlarını tebrik etti.

112 Acil Çağrı merkezini arayarak polislerden bayrak talep eden 10 yaşındaki Sevgi Peker'in talebi yerine getirildi. Peker, kumbarasında biriktirdiği 50 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini belirterek, yetkililere verdi.

Kaynak: AA