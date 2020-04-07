Manisa'da polis, mart ayında, yakalama kararı bulunan 1627 kişiyi gözaltına aldı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, mart ayında çeşitli suçlardan aranan bin 627 kişiyi yakaladığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, mart ayında çeşitli suçlardan aranan bin 627 kişiyi yakaladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için görev yapan polis ekipleri, geçen ay 330 ecstasy, 334 gram esrar, 609 sentetik ilaç, 2 gram kokain 191 gram metamfetamin, 63 gram sentetik kannabinoid ile 7 bin 902 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirdi.

Yapılan operasyonlar ise çeşitli suçlardan bin 627 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Operasyonlarda, 21 tabanca, 12 av tüfeği, 4 bin 600 makaron, 3 kaçak cep telefonu, 96 sahte parfüm ile 276,5 litre sahte dezenfektana el kondu.

Kaynak: AA