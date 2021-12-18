Manisa'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kaçan şüphelinin montundan uyuşturucu çıktı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan araçtan kaçan şüphelinin montunda metemfetamin ele geçirildi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan araçtan kaçan şüphelinin montunda metemfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipler, Turgut Özal Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçtaki 3 kişiden biri araçtan inerek kaçtı. Polisin yakalamak istediği şüpheli, kovalamaca sırasında montunu düşürdükten sonra ekiplerden uzaklaştı.
Montta satışa hazır metemfetamin ele geçirildi. Araçtaki diğer 2 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.