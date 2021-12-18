Manisa'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kaçan şüphelinin montundan uyuşturucu çıktı - Haberler
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Manisa'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kaçan şüphelinin montundan uyuşturucu çıktı

Manisa'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kaçan şüphelinin montundan uyuşturucu çıktı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan araçtan kaçan şüphelinin montunda metemfetamin ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan araçtan kaçan şüphelinin montunda metemfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipler, Turgut Özal Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçtaki 3 kişiden biri araçtan inerek kaçtı. Polisin yakalamak istediği şüpheli, kovalamaca sırasında montunu düşürdükten sonra ekiplerden uzaklaştı.

Montta satışa hazır metemfetamin ele geçirildi. Araçtaki diğer 2 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kaçan şüphelinin montundan uyuşturucu çıktı

Manisa'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kaçan şüphelinin montundan uyuşturucu çıktı

Manisa'da polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kaçan şüphelinin montundan uyuşturucu çıktı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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