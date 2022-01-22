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Manisa'da PKK şüphelisi yakalandı

Manisa'da PKK şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğinin emri ile PKK/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan A.Ö. (29) isimli şahsın, Kırkağaç ilçesine geleceği bilgisi üzerine Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan devriye faaliyetinde A.Ö. ilçe merkezinde kıskıvrak yakalandı. Nöbetçi savcılık talimatıyla yapılan işlemlerin ardından şüpheli A.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırkağaç, Hisarcık, Manisa, PKK, 3. Sayfa, Haber

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