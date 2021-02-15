Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

MANİSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ekipleri tarafından, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya geniş çaplı operasyon düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adreslerde Z.A., A.T., H.A., A.A., M.S., M.E.P. ve S.A. olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait fişekler, 1 adet kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI